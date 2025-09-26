近藤千尋、娘への“運動会弁当”公開「品数豊富ですごい」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】モデルでタレントの近藤千尋が、9月26日までに自身のInstagramのストーリーズを更新。娘の運動会のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、品数豊富な運動会弁当
近藤は「明日は起きたら唐揚げと卵焼きとウインナー！調理して詰め込むぞ 娘の喜ぶ顔が。。。」とつづり、運動会前夜の準備として4種類のおかずが並んだ様子を「＃運動会お弁当仕込み」のハッシュタグを添えて公開。
26日朝の投稿では「今日はラヴィット見てね 毎年運動会の日は（金曜日）ラヴィット終わりに飛び出して大慌てで会場へ。笑」とテレビ出演との両立について明かし、カラフルな弁当箱に唐揚げや卵焼き、おにぎりなど品数豊富な料理を詰めた運動会弁当を「＃無事にお弁当できました」を添えて載せている。
この投稿に、ファンからは「品数豊富ですごい」「どれも美味しそう」「愛情たっぷり弁当」「忙しいのに本当に尊敬」「お疲れ様です」「娘さん喜びそう」といった声が上がっている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
