LE SSERAFIM×YOASOBIコラボ曲が配信スタート 「夜に駆ける」をモチーフとしたシティポップ風ナンバーに
ファッションECサイト「ZOZOTOWN」の20周年を記念して、LE SSERAFIMとYOASOBIによるコラボレーション楽曲「the NOISE (Contains a Sample of 夜に駆ける)」が配信リリースされた。
【画像】“夜遊び”をテーマにしたTシャツ＆フーディー！商品価格など詳細
同作は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」のメロディをモチーフに、新たな歌詞の書き下ろし、アレンジを手がけた作品。シティポップと「Y2K」というカルチャーを融合させたサウンドとなっており、「夜に駆ける」の世界観を活かしつつ、新たな物語を紡ぐような仕上がりとなっている。LE SSERAFIMの透明感ある歌声と、YOASOBIの物語性を帯びたボーカル表現が組み合わさることで、20周年を彩る特別な楽曲となった。
10月13日には、YOASOBIとLE SSERAFIMの両アーティストが出演する音楽フェス『ZOZOFES DAY2』も神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。ステージでのコラボレーションにも期待が高まる。
【画像】“夜遊び”をテーマにしたTシャツ＆フーディー！商品価格など詳細
同作は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」のメロディをモチーフに、新たな歌詞の書き下ろし、アレンジを手がけた作品。シティポップと「Y2K」というカルチャーを融合させたサウンドとなっており、「夜に駆ける」の世界観を活かしつつ、新たな物語を紡ぐような仕上がりとなっている。LE SSERAFIMの透明感ある歌声と、YOASOBIの物語性を帯びたボーカル表現が組み合わさることで、20周年を彩る特別な楽曲となった。
10月13日には、YOASOBIとLE SSERAFIMの両アーティストが出演する音楽フェス『ZOZOFES DAY2』も神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。ステージでのコラボレーションにも期待が高まる。