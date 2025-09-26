２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７１．７８ポイント（０．６５％）安の２６３１２．９０ポイントと続落した。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は５７．２９ポイント（０．６１％）安の９３８６．９３ポイントと反落。売買代金は１６５４億９１７０万香港ドルとなっている（２５日前場は１７５７億５７１０万香港ドル）。

米株安が嫌気される展開。昨夜の米株市場では、追加利下げへの期待が後退する中、主要３指数がそろって続落している。トランプ関税の影響懸念も再燃。トランプ米大統領は２５日、海外から輸入する医薬品に１０月１日から１００％の追加関税をかけると表明した。

また、中国の国慶節・中秋節連休を来週に控えて様子見ムードも高まっている。中国本土市場は１〜８日まで、香港市場は１日と７日が休場となる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、小米集団（１８１０／ＨＫ）が５．５％安で下落率トップ。同社は２５日、最新スマートフォン「Ｘｉａｏｍｉ １７」シリーズを発表した。モルガン・スタンレーが新スマホの販売好調を見込むなど同シリーズに対する評価は高いが、足元で株価が上昇していた反動もあり、目先の利益を確定する動きが優勢となった。

セクター別では、トランプ関税を受けて医薬関連が安い。医薬品ＥＣサイトを運営する阿里健康（２４１／ＨＫ）が２．８％安、京東健康（６６１８／ＨＫ）が２．４％安で午前の取引を終えた。ほか翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が２．０％安、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が１．３％安で引けている。

個別では、自動運転向けＡＩスタートアップの地平線（９６６０／ＨＫ）が５．８％下落。同社はこの日、第三者割当増資の実施を発表しており、割当価格（前日終値の５．８％ディスカウント）にサヤ寄せする動きとなった。ほか阿里巴巴集団ＨＤ（９９８８／ＨＫ）、京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）がともに１．７％下げるなどテック株の軟調も目立つ。

半面、自動車が高い。中東欧５カ国への進出を発表した小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．４％上昇。ほか蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．０％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が０．８％高、吉利汽車（１７５／ＨＫ）が０．３％高となった。前日に新規上場した奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）は３．１％高と続伸している。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１８％安の３８４６．３３ポイントで前場の取引を終了した。電子が安い。銀行、医薬、家電なども売られた。半面、エネルギーは高い。不動産、公益の一角も買われた。（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）