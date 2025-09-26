【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】主要２０か国・地域（Ｇ２０）外相会合が２５日、国連総会開催中の米ニューヨークで開かれた。

来年の議長国となる米国が、Ｇ２０の原点に沿って議論を経済・金融分野に絞る方針を明らかにし、それ以外の会合は開かない可能性を示唆した。

米トランプ政権は、今年のＧ２０議長国である南アフリカとの関係悪化を受け、Ｇ２０の関連会合への閣僚の出席を見合わせている。今回の会合もルビオ国務長官は欠席した。

南アのシリル・ラマポーザ大統領は会合冒頭のあいさつで、気候変動や紛争といったグローバルな課題の解決に向け、Ｇ２０の役割の重要性を強調した。

これに対し、ルビオ氏の代理で出席したアリソン・フッカー国務次官は「Ｇ２０は経済成長と金融安定のために設立されたが、従来の枠をはるかに超える分野に拡大された」と指摘。その上で、「次期議長国として、米国は原点回帰して経済に再び焦点を当て、無関係な社会課題について議論することはしない」と述べた。

Ｇ２０は１９９７年のアジア通貨危機を機に、新興国が参加して国際金融システムの議論を行うために始まった。２００８年のリーマン・ショックを機に首脳会議が開催されるようになり、環境、保健などに分野が拡大されている。