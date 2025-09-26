「欲望」「背徳」おせちが今年も登場　ファミマ、2026年向け予約受付を開始

ファミリーマートは、2026年向けのおせち全35品の予約を9月24日から全国約1万5900店舗（沖縄県を除く）とファミマオンラインで開始したと発表しました。

今年は昨今の物価高の影響を考え、通常価格より1割引になる“早割申込割引対象商品”を過去最多となる10品に拡大したのが特徴です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

ラインアップの中でも注目は、昨年大きな話題を呼んだ「欲望おせち」と「背徳おせち」です。

祇園の老舗「ぎをん や満文」が監修した「欲望おせち」は、祝い肴や焼魚、肉料理に洋風・中華風の料理までを詰め込んだ三段重に、A5ランクの宮崎牛すき焼き肉かボイルずわい蟹のいずれかが付く豪華仕様。価格は各税込2万1060円。

一方の「背徳おせち」は、38品目が入った三段重に加え、「丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋」がセットになっており、おせちを楽しんだ後にもう一度家族で団らんできる“二度おいしい”企画となっています。価格は税込1万7820円です。

他にも、仕出し料理の老舗「八百彦本店」が監修した冷蔵おせちや、京都清水五条「ほった」による100品目を詰め合わせた二段重、ホテルニューオータニ監修の和洋中三段重をはじめ、名門ホテルや有名料理店が監修した重箱、百貨店・三越のおすすめ品、さらにはキャラクターおせちまで、バリエーション豊かな内容がそろいます。

予約は9月24日から12月22日までの受け付けとなっていますが、商品によって締め切り日は異なります。店頭での受け取りは大みそかの12月31日、宅配は29日から31日までの間。

早割申込割引対象商品は、11月6日午前9時までの申し込みで通常価格より1割引きとなります。また、ファミマオンラインからの予約者には、最大8万円分相当のファミマポイントが当たる抽選特典も用意されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092603.html