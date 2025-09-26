サロン帰りの髪を長持ち♡Néjooの新シャンプー「Do Wash」

「せっかくのパーマやカラーがすぐ落ちてしまう…」そんな悩みに応える新しいシャンプーが登場しました。Néjooの「Do Wash Style-Lasting Shampoo」は、独自の“プラスゾーム”を採用した世界初のヘアケアブランド。弱酸性ノンシリコン処方で、サロン帰りの美しい仕上がりを長くKEEPしてくれます。さらに、時間とともに変化する香りや、動物にやさしいV-Label認証も魅力ですね。

サロンの仕上がりをKEEPするプラスゾーム

Néjoo「Do Wash Style-Lasting Shampoo」の最大の特長は、世界初採用の「プラスゾーム」。

髪のキューティクルを保護し、開いた部分を満たして閉じ込める“キューティクルシーリング”の働きで、カラーの退色やパーマの持ちをサポートします。

洗いあがりの髪は「ハリ」と「コシ」がしっかり残り、サロン帰りのスタイルを美しくキープできるのが魅力です。

香りで変化を楽しむ贅沢なひととき♡

シャンプーを泡立てた瞬間に広がるのは、地中海レモンやカシスの爽やかな香り。その後、華やかなフリージアの香りへと変化し、最後はシダーウッドとムスクのウッディな甘さが余韻を残します。

朝のリフレッシュにも、夜のリラックスタイムにもぴったり。時間の流れとともに変化する香りが、毎日のヘアケアをちょっとしたご褒美タイムに変えてくれます。

人にも動物にもやさしい認証シャンプー

「Do Wash Style-Lasting Shampoo」は、ヨーロッパベジタリアン連合の「V-Label」認証を取得。非動物実験で植物性原料のみを使用し、環境にも配慮されています。

髪や頭皮にやさしい弱酸性ノンシリコン処方だから、敏感肌の方にもおすすめ。サステナブルな選択をしながら、理想の美髪を育てられるのもポイントです。

毎日のシャンプーで美髪と癒しを♡

Néjoo「Do Wash Style-Lasting Shampoo」は、サロン帰りの美しいスタイルを長くKEEPできる革新的なアイテム。

420ml 4,290円（税込）と、試しやすい5ml 110円（税込）の2サイズ展開で、2025年9月26日（金）から発売されます。

世界初のプラスゾーム成分に加え、心地よい香りと環境への配慮まで叶えた特別なシャンプー。忙しい毎日でも楽しみましょう。