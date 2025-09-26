大谷翔平＆山本由伸、優勝でシャンパンファイト満喫！ 「ビールかけになってるw」「苦労した分喜びひとしお」
ロサンゼルス・ドジャースの公式アカウントは9月26日にInstagramを更新。シャンパンファイトの様子を公開しました。
【写真】大谷翔平＆山本由伸の姿も！
大谷選手と山本選手のツーショットや、2人がシャンパンを勢いよく開けて互いにかけ合う姿など喜びを爆発させている様子です。チームメイトの喜ぶ姿もあります。
コメントでは、「みんないい笑顔 サイコー」「本当におめでとうございます！メンバーの勝利の笑顔が最高」「地区優勝おめでとうございます まだこれからだと思うと楽しみです」「苦労した分喜びひとしお」「シャンパンファイトがビールかけになってるw」と、祝福と歓喜の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「まだこれからだと思うと楽しみです」9月26日に地区優勝を果たした同チーム。山本選手は先発投手として6回無失点という好投を。大谷選手はホームランを打つなど、日本人選手の活躍も目立つ試合となり、無事に勝利しました。試合後のシャンパンファイトの様子を同アカウントは披露しています。
試合に勝利する動画も公開同日の別投稿でもシャンパンファイトの様子を多数公開している同アカウント。また試合に勝利した瞬間の動画も披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
