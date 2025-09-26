緑黄色社会の新曲「My Answer」が、10月16日より放送のドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）の主題歌に起用される。

本ドラマは、天海祐希演じる叩き上げの取調官 真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班”（通称：キントリ）のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる作品。第5シーズンとなる今回は、有希子ら鉄壁の取調べチームが再結成。12月26日公開のシリーズ完結編である劇場版『緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。

本楽曲は、作詞を長屋晴子（Vo）、作曲を穴見真吾（Ba）が担当。理想の明るい未来と後悔を残すかもしれない現実、その狭間で、自らの選択を“答え”として生きていくという人間の性を描いた楽曲だ。感情を掻き立てるように、時に穏やかに包み込むストリングスとシンセサウンド、そして緑黄色社会の隙間感のあるバンドアンサンブルが、その葛藤をやさしく後押しする。アカデミックな世界観の中で、聴く人それぞれの背中をそっと押す一曲に仕上がった。

なお、緑黄色社会が本ドラマシリーズの主題歌を担当するのは、2021年放送の第4シーズンに続き2期連続となる。

また、同曲を表題とした自身10枚目となるシングルを11月12日にリリース。カップリングには、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』主題歌として書き下ろされた「さもなくば誰がやる」を収録。同曲は、作詞作曲を長屋が担当し、“キントリ”チームがこれまで積み重ねてきた情熱や想いを代弁するかのようなメッセージが込められた歌詞を、最初の一音から最後の一音に至るまで息をつかせない緩急が巧みに織り交ぜられたオルタナティブな空気感をまとうサウンドに乗せた、緑黄色社会の新たな一面を提示した楽曲となっている。

初回生産限定盤は、今年2月に開催されたアルバム『Channel U』リリース記念スペシャル生配信ライブ『Channel U Live Streaming』を収録したBlu-rayが付属。さらに、CDリリースに先がけて、表題曲「My Answer」が10月24日に先行配信される。

・天海祐希（真壁有希子役）コメント

今回の連続ドラマの主題歌「My Answer」も、再び緑黄色社会の皆さんが担当してくださることになりました。本当にありがとうございます。

緑黄色社会の皆さんには、4th SEASON（2021年）・劇場版と、歌詞含めて「緊急取調室」の世界観に寄り添った曲を制作してくださっていて、本当に感謝しています。劇場版の主題歌「さもなくば誰がやる」も、今回の主題歌「My Answer」も、被疑者や被害者に向き合うキントリチームの心情、正義や正しさの狭間で揺れる私たちの思いを丁寧に汲み取ってくださっていて、本当に素敵な曲です。きっと大変な御苦労で作って下さったのだろうなとありがたく思っています。

「My Answer」が番組の最後に流れることを、私自身もとても楽しみにしていますし、この曲にふさわしい作品にしたいなぁと。どの場面で流れるのか、どういう表情から流れるのか、きっと観てくださる方にも楽しんでいただけるのではないかなと思います！緑黄色社会のファンの皆さんにも楽しみにしていただける素晴らしい楽曲ですので、ぜひ、ドラマもご覧ください！！

・エグゼクティブプロデューサー 三輪祐見子 コメント

今回も心のこもった楽曲を、ありがとうございます！！緑黄色社会のみなさまにはシーズン4からお世話になっておりますが、いつも心に沁みる歌詞と楽曲をご提供いただき、今回も楽曲が届くのを皆で楽しみにしておりました。

そして、届いた『My Answer』！！聞かせていただき「緊急取調室」のラストに流れるところが瞬時に想像できました！もうピッタリです。シーズン5と一緒にお届けできるのが今から待ち遠しいです。

キントリのメンバーはいつも被疑者をマル裸にすべく力を尽くしますが、そこで明らかになる事実は必ずしも嬉しいことばかりではありません。むしろ、どうしてその被疑者が犯罪に手を染めてしまったのか、、、事件が起こる前に救いたかった、、、というやるせない思いを抱えながら、被疑者に対峙してきました。それでも、自分たちに託された『真相を明らかにする』というミッションを諦めず、芯を貫きながらも、その心の中では揺れ動く登場人物たちの姿が『My Answer』に重なります。

楽曲に負けない、素晴らしいドラマになるよう、スタッフ一同制作してまいります。

・緑黄色社会 コメント

大人になるほど重たくなる選択肢。選びたい。選べない。選ばれたい。選ばれたくない。現実を知ってしまったから選び難い道がある。どこか冷静で感情だけでは動けない自分がいる。そんな葛藤こそが、いじらしい人間特有の感情のように思います。どんな結末になろうとも、散々悩んで辿り着いたものならば、それは強い答えなのだと信じていたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）