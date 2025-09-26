¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Î¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ëµ¤ÇÛ¤ê à¤¤¤Á¤º¤¹¤®¤ëá¤¢¤Î¥¥Ã¥«¡¼¡¡¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×27Æü¹ÅçÀï¤ÏÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï27Æü¤Î¥Û¡¼¥à¹ÅçÀï¤Ç¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¥Õ¥§¥¹¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤ÏÀèÃå5000¿Í¤Ë¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¥á¥¬¥Û¥ó¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ø¡¢¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Ç¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´ë²è¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤À¡£
¡¡¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢8¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Âç¹ê¸ø±à¶áÊÕ¤ä¹áÄÇÉÍ¡¢³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£Áª¼ê¤Î¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×ÁÇ´é¤¬¸«¤¨¤¿ÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Åòß·À»¿Í¤Èº°ÌîÏÂÌé¤Ï¡¢Åòß·¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¸ÅÃåÅ¹¤Ç»£±Æ¡£¥«¥Õ¥§Ê»Àß¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¹ç´Ö¤Ë¤ÏÅòß·¤¬º°Ìî¤È»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¡£¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë¤â¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äºêÍª¿Í¤È¾¾²¬Âçµ¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎ×¤ó¤À¡£´äºê¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç¶áÎÙ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Èþ¤·¤¤²Ö¤È¤Îà¶¥±éá¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡±°°æÀ»À¸¡¢¶¶ËÜÍª¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃåÍÑ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¡¢ËÌÅçÍ´Æó¤Î2¿Í¡£ÌÔ½ë¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö½©Éþ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹Âµ¤ÇÅÐ¾ì¡£´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢°Õµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¾¸Å¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¥Ý¡¼¥º¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÄÁ¤·¤¯µñÈÝ¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°¦ºÊ²È¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ü¥¤¥±¤Æ¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú»þ´Ö¡Û13»þ¤´¤í¡Á/15»þÈ¾¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡¡ü¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTEAM¡¡NAYBee¡×¸ÂÄê¡¡¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¿ä¤·¤¯¤¸
¡Ú»þ´Ö¡Û14:30¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ö¡¼¥¹
¡¡¡ü¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Ú»þ´Ö¡Û14»þÈ¾¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¥°¥Ã¥ºÇäÅ¹
¡¡¡ü¥¤¥±¤Æ¤ëLINEÃå¤»ÂØ¤¨
¡¡9·î25Æü¤´¤í¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡ü¥¤¥±¤Æ¤ë³¬ÃÊ¥¢¡¼¥È
¡¡¡ü¥¤¥±¤Æ¤ë¸½ÃÏ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÅù¿ÈÂçÊÉ»æ¤Î¸½ÃÏ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û
15»þÈ¾º¢¡Á
¡¡¡ü¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤â¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡ª
¥¹¥¿¥°¥ë¤â¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£