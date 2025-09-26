¸µNHK²Æì43ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢ÎÐ¤ÎÃË¤Èà¾×·âá¥»¡¼¥é¡¼Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤ë¡×¡Ö²ÈÊõ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Ï·¥é¥Ã¥×¤ÎMVºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡¼¡¡¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É»£±Æ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸É÷¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Þ¥¡¼¹çÀ®ÍÑ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó°ì¿§¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÙ¤Ë¤Ï¥é¥¸¥«¥»¤òÃ´¤®¤Ê¤¬¤é¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤â¡£¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Ê¥ª¥²°¤µ¤ó¡¡¥Þ¥Ã¥·¡¼¤µ¤ó¤Ë¥·¥í¥¦¤µ¤ó¡£¤ß¤Ä¤°¤µ¤ó¤È¤«¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¡¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¥Ê¥ª¥²°¤µ¤óÊÔ½¸¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡¡¤¤Ã¤Èº£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤Ï·¥é¥Ã¥×¡×¤ÏÃÝÃæ¤Î¼Ì¿¿½¸ÉÕ¤CD¡ÖMOTOKARA TOMOKA¡×¤Î³Ú¶Ê¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¡Á¤È¤â¤«¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö²ÈÊõ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤ë¡×¡ÖÀ©Éþ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¼!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢¾×·â¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÃæ¤ÏÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¡£¥Õ¥ê¡¼Å¾¸þ¸å¤Î2015Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ÖASAKARA TOMOKA¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë¤Ï4¶ÊÆþ¤ê¤ÎCD¡ÖMOTOKARA TOMOKA¡×(¼Ì¿¿½¸ÉÕ¤)¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£