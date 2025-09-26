SUPER JUNIOR・ドンヘ、日本で初のバースデーイベント開催決定 11月に大阪で
SUPER JUNIORのドンヘ（DONGHAE）が、自身初となる日本でのバースデーイベント『2025 DONGHAE B DAY PARTY [Day of Happiness] IN JAPAN』を11月に開催することが決定した。
【写真SUPER JUNIOR・イトゥク、会見でナイナイを撮影
同イベントは11月8日に大阪・南海浪切ホールにて開催。きょう26日午後7時からチケットファンクラブ先行予約を開始する。来場者には昼公演と夜公演で絵柄が異なるフォトカードのプレゼントがある。
ドンヘは2005年、SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、今年グループ20周年。「SUPER SHOW10」でワールドツアー中。
■『2025 DONGHAE B DAY PARTY [Day of Happiness] IN JAPAN』概要
11月8日（土）
昼公演 午後1時30分開場／午後2時30分開演
夜公演 午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：大阪・南海浪切ホール
