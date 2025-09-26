ÎëÌÚ°¦Íý¡ÖÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¥Ý¡¼¥º¡¡ÈäÏª¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³Î¤¤Ë¤Ï¡Ö¾Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¸µ¡î-ute¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¡ÈNG¥Ý¡¼¥º¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Î½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÈNOT¥ª¥È¥Ê¤¢¤¶¤ÈÃË»Ò¡É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÉ¬»à¤Ë´¶³Ð¤ò´ó¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤¬µó¤¬¤ê¡¢¡ÖTikTok¤È¤«30ºÐÄ¶¤¨¤Æ¡Ê¥¢¥×¥ê¤ò¡ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÃ¤Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê»Ø¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö²¶¡¢¤¤Î¤¦¡Ê»Ø¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡ª¾Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤½¤Î²èÁü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥²¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î4Ç¯Á°¤È¤«¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¼ã¤¤»Ò¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£