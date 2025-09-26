À¤³¦¤Î¾®Åç½¨É×¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Ð´é¡¡¡ÖÎ¾¼ê¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØDEATH STRANDING¡Ê¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À¡¹¤·¤¤¡ª³×¥¸¥ã¥ó¾®Åç½¨É×¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ÎÍÂ¼²Í½ã2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¡£¡×¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¢¹õ¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤¿¾®Åç´ÆÆÄ¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÂ¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼¡²óºî½Ð±é·èÄê¡ª¡©¡×¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡ÖÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Íw¡×¡ÖÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤Î±¦¼ê¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¤Ï²¿¤«¤ÎÁ°¿¨¤ì¤«Í½È÷Æ°ºî¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö´ÆÆÄ¡¢ÀäÂÐ½Ð±é¤·¤Æ¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©w¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡×¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¥×¥é¥À¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß2¿Í¤Ï¡ÖPRADA 2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¤ÈX¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
