俳優の川粼麻世さんが、自身のブログを更新。犧承重渡鱈瓩悗涼躇婀起を投稿しました。

【写真を見る】【川粼麻世】詐欺電話に気をつけてと注意喚起 知らない番号からの着信に「今流行りの警察なりすまし詐欺電話だ」





麻世さんは【詐欺電話に気をつけて】と、題し、「大阪から帰って自宅にいると知らない携帯番号から電話があった！」「知らない携帯番号からの着信なんで、なんとなく直感で詐欺電話かなと思い、でももしかして登録してない方が用事があるのか、半信半疑だが、役者を利用して強面の声を演じて出てみたら、やはり、今流行りの警察なりすまし詐欺電話だ」と、詐欺とみられる電話がかかってきたことを明かしました。





麻世さんが電話に出ると、女性の声で『こちら新宿署の…』と、話しだしたので、横にいた奥さんは、すぐに携帯で録画。電話のやりとりについて書き記しました。▼▼▼▼▼ 以下やり取り ▼▼▼▼▼女性「現在捜査中の事件の事で川粼さんにお伺いしたい事があります。お手数ですが新宿署までお越しいただけますか？」麻世さん「今忙しいので難しいね！」女性「新宿署まで無理ですか？」麻世さん「あっ！もう一度！新宿署のどちらさん？」と尋ねるとガチャと切られた▲▲▲▲▲ 以上 ▲▲▲▲▲すると、「その6分後に、今度は+1（800）と言う見慣れない番号から、二つの携帯番号を調べたら、2件共おそらく詐欺電話」と、ネットで電話番号を調べたといいます。そして、今回の経験から▼まず知り合いの携帯番号は登録しておく▼知らない携帯番号は出ない▼出てしまったら自分の名前は名乗らない▼知らない携帯番号はすぐに検索をかけて調べる▼出て話してしまったら近くにいる人にお願いして録音か録画する▼警察への相談▼少しでも怪しいと感じたらすぐに電話を切り警察相談専用窓口「#9110」に相談してくださいと自身の対応について伝え、「皆さん詐欺に騙されないように気をつけてくださいね」と、呼びかけました。【担当：芸能情報ステーション】