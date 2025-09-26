お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功初の個展「空を横切る飛行雲」（１０月１９日〜１２月２１日、東京・麻布台ヒルズ ギャラリー）の一般前売りチケットが２６日、販売開始となり、合わせてコラボカフェのメニュー、グッズショップ「雑貨 はまだショプとし」のオープンと、そのラインアップも解禁された。

前売りチケットは全４種。「スタンダードチケット」に加え、同展オリジナル箔押しポストカードが手に入る「特典付チケット」や、開幕前の１０月１７〜日・１８日に入館可能で、オリジナルフォトカード（非売品）がプレゼントされる「スペシャルプレビューＤＡＹチケット」、同展キービジュアルを担当した写真家・浅田政志氏と、浜田本人の直筆サイン入り写真作品が手に入る５０枚限定の「限定アートピース付チケット」が発売された。

また店名は浜田本人が命名したコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」では、同展連動のオリジナルメニューとして、浜田の好物であるチャーハンやコロッケをメインにしたフードに加え、浜田作品をモチーフとしたパレットケーキやラテ、コラボカフェ限定で制作された最新の浜田ゴリラを取り入れた「浜田ゴリラテ」、店名を冠した「はまだまさとティー」などがバラエティー豊かに取りそろえられる。

グッズは、浜田書き下ろし作品を使用したアイテムはもちろん、デニムツナギをはじめとした、人気ストリートブランド「ＳＡＰＥｕｒ」とのコラボ商品や、本展のすべてを網羅した豪華装丁の公式図録など、豪華ラインアップで展開される。