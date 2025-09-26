Ｊ２甲府は２６日、同日までに国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に選手の新規登録を禁止するクラブリストに掲載された件を巡って、声明を発表。ＦＩＦＡから通達を受けた経緯を明かした。

クラブによると、２０２２年８月１日〜２３年１２月３１日までトンベンセＦＣ（ブラジル）から期限付き移籍で所属していたジェトゥリオ選手の移籍金について、当該クラブとの間での支払いに齟齬が生じていたという。

甲府側は代理人を通じて、トンベンセＦＣと交渉を重ねていたが、双方合意に至らず。今回の通達につながった。

佐久間悟代表取締役社長の名前がつづられた声明文では「ヴァンフォーレ甲府と致しましては、この様な問題が報じられ、クラブに関わる全ての皆様方に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

通達通りの処分となれば、甲府は２０２６年〜２７年シーズンの冬の移籍期間を終えるまで、選手の補強ができないことになる。今後の対応については「引き続き、本件の早期解決に向けて、トンベンセＦＣと調整を図って参りますので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます」とつづられた。