こんにちは！ABCテレビ新人PR部員のN井です。

突然ですが、皆さんにとって“推し”とはどんな存在ですか？

画面越しに姿を見るだけで元気や活力をもらえる特別な存在ですよね。



先日、そんな推したちと間近で会えるとっても魅力的なイベントをABCで初開催いたしましたー！その名も、「推しに出会えるABC～10月クール番組祭り！～」。

今年の秋、ABCテレビにて放送される深夜のドラマやバラエティ番組の出演者が大集合した一日限りのスペシャルイベントです。今回はこのイベントの魅力＆舞台裏をナイショスクープします！

参加したのは5つの番組の出演者の皆さんはこちら！

・『君としたキスはいつまでも』:太田将熙さん、本島純政さん

・『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』：犬飼貴丈さん、ゆうたろうさん

・『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』：山下幸輝さん、宮武颯さん、鈴川直弥さん、池田優斗さん、鈴陽向さん

・『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』：砂田将宏さん、奥田力也さん

・『修学旅行で仲良くないグループに入りました』：VTR出演

この豪華すぎるラインナップの5番組の魅力を存分に味わいつつ、至近距離で推しに出会えちゃうというファンにとってはこれ以上にないくらい最高のイベント。

実はこれ、ABCにとって初めての試みばかりのイベントだったんです！



一つは、事務所の垣根を越えて複数の番組キャストが一つのステージに立つこと。普段なかなか見られない推し同士の夢の共演は、このイベントの最大の魅力であり、ファンにとって予期せぬ新たな“推し”に出会うきっかけになるはずだと期待を込めて企画されました。

そしてもう一つは、イベント会場。普段は舞台の観劇に使用されるABCホールの1階席をすべて取り払って、ファンの方々がより熱く推しを応援できるよう、ライブ感満載のスタンディング形式に大変身させました！さらに、会場の真ん中には花道も設置。これは「至近距離で推しに出会えて、会場全体が一体感に包まれるような構成にしたい！」という企画・制作スタッフの熱い思いから生まれたアイデアです。



そして待ちに待ったイベント当日！リハーサルを終え、開演時間があと一時間ほどに迫った頃、会場の外を覗いてみると、すでに多くのファンの方で賑わっていました。推しのアクスタやうちわを手に、ポスター前で写真撮影する皆さんの姿は本当にキラキラ。この笑顔を見た瞬間に、早くもこのイベントの成功を確信しました(笑)

お客さんの反応をダイレクトに感じられるイベントは、俄然やる気がわいてきますね。



そして、いよいよファンの皆さんの熱気に後押しされるようにイベントがスタート！

オープニングで、出演者が花道を通って登場すると、会場は大歓声に包まれました。出演者の皆さんがアドリブで「推しに出会える～？」「ABC！！」と最高のコール＆レスポンスをしてくれる神対応まで…！会場を盛り上げようとしてくださる出演者の皆さんの姿勢に、スタッフ一同、頭の下がる思いでした！本当にありがとうございました！！！



各番組の裏話やゲーム企画も大盛り上がりだったのですが、

中でもひときわ大きな歓声が上がったのは、「会場を沸かせろ！スーパー胸キュンセリフ」のチャレンジ。最初はかなり照れくさそうに登場していた出演者の皆さんですが、いざ本番を迎えると、表情をガラっと変え、ビシっと胸キュンセリフを決めてくれるんです！大阪だからこその関西弁も飛び出し、会場はもちろん「キャー！ギャー！！」と沸きまくり(笑)



しかもこのゲーム企画、クリアすればするほど、最後にファンに向けて投げられるサインボールの数が増えるという最高な仕掛けがあったんです！推しを全力で応援する楽しさに加え、「サインボールが増えるかも!?」というドキドキ感も加わり、これもまた最高な時間になりました。

このイベントの模様は、テレビでもご覧いただけます！

9月27日(土)よる11時～ABCテレビにて放送(関西ローカル)

当日来られなかった方も、現場で声を枯らすほど応援してくださった方も、ぜひ一緒に盛り上がってください！

そして関西以外の方はぜひTVerの見逃し配信で推しの活躍を見届けちゃいましょう～！

【執筆者プロフィール】

入社1年目のPR部員。

現在イベントのリリースに掲載するための写真を選んでいるのですが、出演者の皆さんの笑顔が輝きすぎていて、どの写真も文句なしの最高ショットばかり。選ぶのが難しすぎて、嬉しい悲鳴を上げています。

