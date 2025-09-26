ナレルグループ<9163.T>は４日続伸している。同社は２５日の取引終了後、子会社のワールドコーポレーションがスカイマティクス（東京都中央区）と建設現場における生産性向上を加速するための戦略的業務提携を締結したと発表しており、今後の成長に資することを期待する買いが入っている。



両社はスカイマティクスが展開するクラウド型ドローン測量サービス「くみき」について建設現場での利用を促すことで、生産性向上や人手不足の解決を目指す。土木工事に必要となるドローン測量と点群処理をオンラインで学べる人材育成研修「くみきトレ」を受講したワールドコーポレーションの技術者を土木現場に派遣し、「くみき」の活用支援や導入支援を行う。



出所：MINKABU PRESS