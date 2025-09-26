『ONE PIECE』「ONE PIECE DAY′25」会場先行販売のワンピカードがプレバンに登場!
バンダイは、『ONE PIECE』より「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」(990円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。
2025年11月発送予定「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」(990円)
「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」は、「ONE PIECE DAY'25」にて会場先行販売したカードコレクション。本商品は、ONE PIECE DAY'25のロゴが描かれたドン!!カードと、エルバフ編のモンキー・D・ルフィのキャラクターカードが専用台紙にセットになっている。
(C)尾田栄一郎／集英社(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
