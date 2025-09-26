『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』超人神一体!DXテガソード&グーデバーンがクリアカラーver.で登場!
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXテガソード&グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」(14,300円)を11月1日に発売する。
11月1日発売「DXテガソード&グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」(14,300円)
「DXテガソード&グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、DXテガソードと、DXグーデバーンのスペシャルクリアカラーver.がセットになったアイテム。「テガソード クリアカラーver.」と「グーデバーン クリアカラーver.」は、本商品限定の仕様となる。
2体を合体させることでテガソードホワイトバーン クリアカラーver.が完成！
セット内容は、テガソード クリアカラーver. 本体、グーデバーン クリアカラーver. 本体、センタイリング ゴジュウウルフ クリアカラーver.、センタイリング テガソードレッド クリアカラーver.、センタイリング ゴジュウポーラー クリアカラーver.。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
