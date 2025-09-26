SUPER BEAVER¡¢½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
SUPER BEAVER¤¬¡¢²áµî¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAcoustic Album 1¡Ù¤ò12·î3Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï²ÏÌî·½¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢¡È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ÎÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢´ûÈ¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤ÈB¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2025Ç¯1·î28Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SUPER BEAVER ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ¡ÁÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Blu-ray Disc¤ÈDVD¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥É½é¤Î»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸åÆüÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAcoustic Album 1¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü(¿å)È¯Çä
CDÍ½Ìó¡¡https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A (CD+BD)¡ÛSRCL-13453¡Á13454¡¡\8,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
[ CD ] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1.¿Í¤È¤·¤Æ
2.¤Ò¤¿¤à¤
3.Àµ¹¶Ë¡
4.ÈëÌ©
5.¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
6.mob
7.Èþ¤·¤¤Æü
8.ÃÍÀé¶â
9.Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è
10.Í½´¶
11.Q&A
12.ÀÚË¾
13.¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ê¤é
14.¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
[Blu-ray]¡¡
2025.1.28 °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
SUPER BEAVER ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ¡ÁÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó¡Á¡×
01. ¤Ò¤¿¤à¤
02. ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
03. ÈëÌ©
04. Àµ¹¶Ë¡
05. Q&A
06. ÀÚË¾
07. ÃÍÀé¶â
08. Í½´¶
09. Èþ¤·¤¤Æü
10. ¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
11. ÎÞ¤ÎÀµÂÎ
12. ¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ê¤é
13. Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B (CD+DVD)¡ÛSRCL-13455¡Á13456¡¡\7,500¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
[ CD ] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
[DVD]¡¡
2025.1.28 °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
SUPER BEAVER ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ¡ÁÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó¡Á¡×
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(½é²ó»ÅÍÍ) (CD)¡ÛSRCL-13457¡¡\3,300¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
[ CD ] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë SUPER BEAVER ¡ØAcoustic Album 1¡Ù ¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤¬·èÄê¡ªÅ¹ÊÞÊÌ9¼ï¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢£HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢£TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA3¥¯¥ê¥¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¢£official fanclub¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢£Sony Music Shop ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¢£SUPER BEAVER±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡Ú¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
official fanclub¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷ÍÍ¤¬Sony Music Shop¤ÎÂÐ¾Ý¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ØAcoustic Album 1¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÁÂÖ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤À¤±¤¬¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×°Ê³°¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Sony Music ShopÆâ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×ÉÕ¤¥«¡¼¥È°Ê³°¤Ç¡ØAcoustic Album 1¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÁÂÖ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
official fanclub¡ÖSUPER BEAVER Í§¤Î²ñ¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×ÉÕ¤CD¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://sp.super-beaver.com/feature/418e8e1be42a556a54196212d35c50d3
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◾️¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://superbeaver.lnk.to/LIVE.VIDEO_7
¡¦»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦80P¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥È¥ì¥¤»ÅÍÍ
¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥Ï¥¬¥ÉõÆþ
¡¡A¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«¡¡50Ì¾ÍÍ
¡¡B¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡30Ì¾ÍÍ
<±þÊçÄùÀÚ>2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¢¡2025.06.21
SUPER BEAVER¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
1. Åìµþ
2. ÀÄ¤¤½Õ
3. ÆÍÇË¸ý
4. Èþ¤·¤¤Æü
5. Á®¸÷
6. ¤Ò¤¿¤à¤
7. ¼ç¿Í¸ø
8. ¿Í¤È¤·¤Æ
9. ÊÒÁÛ¤¤
10. Àµ¹¶Ë¡
11. ÈëÌ©
12. ÅìµþÎ®À±·²
13. Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è
14. ¤Þ¤Ê¤¶¤·
15. ¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ê¤é
16. ¾®¤µ¤Ê³×Ì¿
17. ¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
18. ÀÚË¾
¡ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡Ï
SUPER BEAVER ¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü
¡ûÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡ÊBD¡ËSRXL-607¡¡\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥Ï¥¬¥ÉõÆþ¢¨ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Î¤ßÉõÆþ
¡¡A¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«¡¡50Ì¾ÍÍ
¡¡B¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡30Ì¾ÍÍ
<±þÊçÄùÀÚ>2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¢¡2025.06.21
¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡Ê¶ÊÌÜ¤Ï½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×BD¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê2DVD¡ËSRBL-2412¡Á2414¡¡\12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦80P¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥È¥ì¥¤»ÅÍÍ
¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥Ï¥¬¥ÉõÆþ
¡¡A¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«¡¡50Ì¾ÍÍ
¡¡B¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡30Ì¾ÍÍ
<±þÊçÄùÀÚ>2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¡ãDISC1¡ä
¢¡2025.06.21
¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡Ê¾åµ¤ÈÆ±¶Ê½ç¡¦Æ±ÆâÍÆ¡Ë
¡ãDISC2¡ä
SUPER BEAVER¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü
¡ûÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡ÊDVD¡ËSRBL-2415¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥Ï¥¬¥ÉõÆþ¢¨ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Î¤ßÉõÆþ
¡¡A¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«¡¡50Ì¾ÍÍ
¡¡B¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡30Ì¾ÍÍ
<±þÊçÄùÀÚ>2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¢¡2025.06.21
¡Ö20th Anniversary ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀSP at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡Ê¶ÊÌÜ¤Ï¾åµ¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¢¡Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ØLIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤¬·èÄê¡£³ÆÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤â¤ËÀèÃå¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´Í½Ìó¼ÔÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA3¥¯¥ê¥¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡
¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Amazon.co.jp ¡Ä ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È 5Ëç¥»¥Ã¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¡¦SUPER BEAVER±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æÀ½¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯
¡¦Sony Music Shop ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö
¡¦Sony Music Shop¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¢¡Sony Music Shop¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Sony Music Shop¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤´Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¡Á9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨Í½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡É¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤Î¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËSony Music Shop¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡É¤ÈSony Music ShopÆÃÅµ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¡É¤Î£²¼ïÎà¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ
Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¡Á9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô(¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°)¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢9·î21Æü(Æü)23:00¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æþ¶â´ü¸Â¤Ï9·î21Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Âå¶â°ú´¹¡¦Amazon Pay·èºÑ¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦dÊ§¤¤¡¦¸åÊ§¤¤¤Ç¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï¤ªÁª¤ÓÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤ò¤´ÁªÂò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÇÛÁ÷Ëè¤ËÊÌÅÓ¶â187±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î»ÙÊ§¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ÙÊ§´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¹ØÆþ¸¢Íø¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤Î¼õ¼èµñÈÝÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤ÎÆÃÅµ¤Ø¤Î±þÊç»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À TOUR 2025 ¡Á ¥é¥¯¥À¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼ ¡Á¡ä
2025Ç¯
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛTACHIKAWA STAGE GARDEN
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÄ»¼è¡ÛÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼BiG SHiP
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú¼¯»ùÅç¡ÛÀî¾¦¥Û¡¼¥ë Âè1¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú·§ËÜ¡Û·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀÄ¿¹¡Û¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÐÀî¡Û¶âÂô²Î·àºÂ
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¹áÀî¡Û¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Ú°¦É²¡Û°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú²Æì¡Û²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ·à¾ìÅï
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿·³ã¡Û¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
◾️¡ãÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À TOUR 2026 ¡Á ¥é¥¯¥À¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼ ¡Á¡ä
2026Ç¯
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡ÛK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
