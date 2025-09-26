ONE OK ROCK、大規模アジアツアー＜DETOX Asia Tour 2026＞を発表
ONE OK ROCKが、2026年に＜DETOX Asia Tour 2026＞で再びアジアへ赴くことが決定した。本日第1弾となる都市と日程が発表され、今後さらに追加公演がアナウンスされる予定だ。
今回発表されたアジアツアーは2026年2月21日のバンコク公演を皮切りに、ソウル、マニラ、シンガポール、台北、クアラルンプール、香港、上海、ジャカルタといったアジアの主要都市を巡る予定となっている。
今回の＜DETOX Asia Tour 2026＞は、今年初めに開催され自身過去最大規模となった全米ツアーに続くもので、ロサンゼルスのThe Greek TheatreやニューアークのPrudential Centerといった主要会場で観客を熱狂させた。今夏に日本最大級のスタジアム/ドームツアーを終えたONE OK ROCKは、その後ヨーロッパツアーへと向かう。さらに2026年3月にはオーストラリアツアーの開催も発表されている。
＜DETOX Asia Tour 2026＞
2026年2月21日 Bangkok, Impact Arena, Muang Thong Thani
2026年2月27日 Seoul, Jamsil Arena
2026年2月28日 Seoul, Jamsil Arena
2026年3月4日 Manila, SM Mall of Asia Arena
2026年3月8日 Singapore, Singapore Indoor Stadium
2026年4月25日 Taipei, Taipei Dome
2026年4月29日 Kuala Lumpur, Axiata Arena
2026年5月2日 Hong Kong, Central Harbourfront Event Space
2026年5月3日 Hong Kong, Central Harbourfront Event Space
2026年5月9日 Shanghai, Shanghai Hongkou Football Stadium
2026年5月16日 Jakarta, Beach City International Stadium
公演詳細はこちら： https://www.oneokrock.com/en/news/
＜ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025＞
2025年10月6日（月） Madrid, ES - Palacio Vistalegre
2025年10月8日（水） Nantes, FR - Zenith
2025年10月10日（金） Paris, FR - Accor Arena
2025年10月11日（土） Strasbourg, FR - Zenith
2025年10月13日（月） Manchester, UK - O2 Apollo
2025年10月15日（水） London, UK - The O2
2025年10月18日（土） Brussels, BE - Forest National
2025年10月20日（月） Amsterdam, NL - AFAS Live
2025年10月21日（火） Cologne, DE - Lanxess Arena
2025年10月23日（木） Hamburg, DE - Barclays Arena
2025年10月24日（金） Berlin, DE - Max-Schmeling-Halle
2025年10月25日（土） Munich, DE - Zenith
2025年10月27日（月） Warsaw, PL - COS Torwar
2025年10月29日（水） Prague, CZ - Forum Karlin
2025年10月30日（木） Budapest, HU - Budapest Arena
◆ONE OK ROCKオフィシャルサイト