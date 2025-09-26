加藤綾菜「痛んだ髪をバッサリ」雰囲気ガラリの新ヘア披露「爽やかでお似合い」「小顔が際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加藤茶の妻、ばっさりカットの新ヘア
加藤は「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ！！」とつづり、ボブヘアにイメチェンした姿を公開。「カラーはイエローブラウンです」とヘアカラーについても明かし、「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい」と、夫の加藤茶との微笑ましいエピソードも披露した。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「小顔が際立つ」「爽やかでお似合い」「可愛すぎる」「イメチェン大成功」「カトちゃんとのエピソードに癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤茶の妻、ばっさりカットの新ヘア
◆加藤綾菜、ボブヘアにイメチェン
加藤は「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ！！」とつづり、ボブヘアにイメチェンした姿を公開。「カラーはイエローブラウンです」とヘアカラーについても明かし、「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい」と、夫の加藤茶との微笑ましいエピソードも披露した。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「小顔が際立つ」「爽やかでお似合い」「可愛すぎる」「イメチェン大成功」「カトちゃんとのエピソードに癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】