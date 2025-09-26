菊川怜、美脚際立つワンピース姿「綺麗」「ますます惚れました」と熱視線
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の菊川怜が26日、自身のInstagramを更新。テレビ出演した際のワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】菊川怜、大人の色気漂うワンピ姿
菊川は「9月28日（日）にテレビ朝日の『ビートたけしのTVタックル』に出演します」と番組出演を報告。「空き家問題のパートに出演します。ぜひご覧ください」と視聴を呼びかけ、水色のワンピースを着用し、黒いパンプスで美しい脚のラインを際立たせた上品なスタイリングを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「ますます惚れました」「ワンピース似合ってる」「番組楽しみ」「美脚が素敵」「上品で素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊川怜、美脚際立つワンピース姿披露
