俳優の古田新太が２５日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演。過度な飲酒の末、不眠に悩んでいることを明かす一幕があった。

芸能界随一の酒好きで深夜まで飲み続けることも多い古田はこの日のスタジオで「ショートスリーパーなの。何回も起きちゃうんだよね」と悩みを吐露。「（夜中まで）飲んでる。休みだったら起きた時から飲んでる」と言い切った。

この日の番組では「疲れているのに眠れない」という、その悩みを検証するため、その１日に密着した。

密着カメラの前で午後４時に５００ミリリットルの缶ビールを飲み干すと「今日はぶっちゃけ休みだったから、朝８時に起きてビールを飲んでる。寝起きの水」と明かした古田。

昼１１時から焼酎の水割り５杯、午後５時にはビールから焼酎に移行。飲みながら夕方の情報番組のグルメ特集にツッコミを入れた。そして朝からの１１時間でビール２缶、焼酎の水割り８杯を飲み干した。

夕食も激辛スナックと酒。水割り１０杯を数えたところでソファーでウトウトしたが、すぐに目を覚ますと「大好き。でたらめで大好き」という有吉弘行の番組を次々と視聴。日付が変わる頃、水割り１４杯目を飲み干してベッドへ。

だが、すぐに「ロウソクがない…」と寝ぼけた一言を口にしながら起きてしまった。さらに座ろうとしたソファーから転がり落ちて大転倒。「痛い、痛い…」と言いながら完全に目がさめてしまい、午前０時４５分から再び晩酌。

午前２時に焼酎１本を飲み終えると２本目に突入。結局、朝８時から飲み始め午前３時半までの１９時間半でビール２缶、焼酎１本と２杯を飲み干し、ソファーに「う〜ん」と突っ伏しながら寝入るシーンが、そのまま放送された。