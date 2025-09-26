娘の「パパがいい」に絶望。働き方を変えてまで時間を作ったのに、、、思い通りにいかない私に、夫が

近頃は、ライフスタイルに合わせて様々な働き方を選択する人も増えてきているように思います。

筆者もこの春、思い切って働き方を変えました。

娘が生まれ、子どもと過ごす時間を増やすために完全シフト制を辞めたのですが、子どもの一言で働き方を変えたことを後悔しそうになりました。

今回はその時のお話をご紹介します。

娘「パパがいい！」働き方を変え娘との時間を増やしたことを後悔していると…⁉

普段は口数の少ない夫の優しい言葉に、私は涙が止まりませんでした。

私がそばに居ることが当たり前になったことで、娘はわがままを言えるようになったのだと言われ、心が晴れていきました。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：K.Matsubara

15年間、保育士として200組以上の親子と向き合ってきた経験を持つ専業主婦ライター。日々の連絡帳やお便りを通して培った、情景が浮かぶ文章を得意としている。

子育てや保育の現場で見てきたリアルな声、そして自身や友人知人の経験をもとに、同じように悩んだり感じたりする人々に寄り添う記事を執筆中。ママ友との関係や日々の暮らしに関するテーマも得意。読者に共感と小さなヒントを届けられるよう、心を込めて言葉を紡いでいる。