◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、９位で出た細野勇策（三共グループ）が７バーディー、１ボギーの６５で回り、通算１１アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点で首位に浮上した。

２２歳レフティーは圧巻の５連続バーディーを決めた。１６番と１７番はそれぞれ５メートルを沈め、１８番パー５は２オン、後半は１番は「すごくラッキーだった」と１５メートルのロングパットをねじ込み、２番は１メートルに寄せて伸ばしまくった。「前半ですごく伸ばしたのでもう少しいきたかったけど、１日を通していいゴルフができた」とかみしめた。

“池ポチャ４連発”の悪夢から再出発した。

３週前のロピアフジサンケイクラシック最終日。首位から出て通算７アンダーで迎えた１６番パー３、池越えを狙う実測９６ヤードのティーショットで起きた。この日、２人がホールインワンを達成したホールで４連続で池に打ち込んだ。このホールだけで「１１」と大たたきし、通算１オーバーの２１位に後退。悲願の初優勝を逃した。

細野は苦い記憶について「あの日で終わった。良くも悪くもすぐ忘れるんで」と笑顔。ミスを修正できず「あまり自分の中で（気持ちが）切れないのが持ち味だと思うけど、あの時はけっこう怒っちゃって、自分を見失ってた。そのへんは次以降に生かせると思う。二度とないようにすればいいと思う」と前を向いた。

左打ちの日本人選手では１９９１年にダイドードリンコ静岡オープンで５勝目を挙げた羽川豊以来、３４年ぶりの優勝を狙う。決勝ラウンドに向けて「ティーショットが荒れてるので、そこが一番直ればいいと思う。あと２日、いい位置ではプレーできると思うので、しっかり明日以降も伸ばしていけたら」と意気込んだ。