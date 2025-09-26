ONE OK ROCK、来年2月よりアジアツアー開催決定 主要都市を巡る大規模ツアー、今後追加公演も
ONE OK ROCKが、アジアツアー『DETOX Asia Tour 2026』を開催することを発表した。2026年2月21日のバンコク公演を皮切りに、ソウル、マニラ、シンガポール、台北、クアラルンプール、香港、上海、ジャカルタといったアジアの主要都市を巡る。第1弾の日程が公開され、今後さらに追加公演がアナウンスされる予定だ。
【ライブ写真多数】Takaの負傷もあり“伝説”となったONE OK ROCKの日産スタジアム公演の模様
今回の『DETOX Asia Tour 2026』は、今年初めに開催され、自身過去最大規模となった全米ツアー、そして約36万人を動員した日本ツアーに続くもの。最新アルバム『DETOX』を携えたツアーであり、同作はバンドにとって大胆な進化を遂げた作品となっている。壮大で力強いフック、率直でパーソナルな歌詞、そしてジャンルを越えたサウンドが融合し、世界中のリスナーから高く評価されている。
10月からはヨーロッパツアーが始まり、2026年3月にはオーストラリアツアーの開催も発表されている。今回のアジアツアーでも、ONE OK ROCKならではの圧倒的なエネルギーと、一体感あふれるパフォーマンスが期待される。
■『DETOX Asia Tour 2026』開催日程
・2月21日 バンコク／Impact Arena, Muang Thong Thani
・2月27日 ソウル／Jamsil Arena
・2月28日 ソウル／Jamsil Arena
・3月4日 マニラ／SM Mall of Asia Arena
・3月8日 シンガポール／Singapore Indoor Stadium
・4月25日 台北／Taipei Dome
・4月29日 クアラルンプール／Axiata Arena
・5月2日 香港／Central Harbourfront Event Space
・5月3日 香港／Central Harbourfront Event Space
・5月9日 上海／Shanghai Hongkou Football Stadium
・5月16日 ジャカルタ／Beach City International Stadium
