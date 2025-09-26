おむすびやパスタ、サラダなど全10種！ファミリーマート「月見背徳メシ」
ファミリーマートに、月夜に食欲を呼び起こす”背徳の一撃”が楽しめる「月見背徳メシ」全10種類が登場！
おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンなどに、月見を象徴する卵と食欲をかき立てる5種類の“背徳食材”を使用した、この時期だけの“背徳メシ”です☆
ファミリーマート「月見背徳メシ」
発売日：2025年9月30日（火）
取扱店舗：全国のファミリーマート約16,300店
ファミリーマートから、秋の風物詩“月見”をテーマにした「月見背徳メシ」全10種類が登場！
「月見背徳メシ」は、“普通の月見じゃモノ足りない。”がテーマです。
おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンなどに、月見を象徴する卵（卵または卵黄風ソース）と食欲をかき立てる5種類の“背徳食材”（背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズ）を使用したオリジナルフードです。
ボリューム感のあるメニューが話題となったファミリーマートによる、十五夜本番を目前に控え、食欲の秋が最高潮に盛り上がる今だからこそ提案する、新しいお月見の楽しみ方。
卵と背徳食材の組み合わせで“食欲”を解き放ち、思わずワクワクする特別な食欲の秋を味わえます☆
米と背脂のハーモニー「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」
価格：328円（税込）
1/2カットした煮たまごに、こってりやみつきになる味わいの背脂が入ったガーリックマヨを組み合わせ！
鶏ガラの旨味とペッパーが効いた醤油ご飯で包んでいます。
ニンニク×背脂×肉＝うまい「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」
価格：668円（税込）
から揚げやそぼろなど色々な具材が入って、何度もおいしい、背徳感満載の丼ぶり！
から揚げはニンニクで下味を付け、さらに「ニンニクだれ」と「背脂」がトッピングされています。
そぼろに一味マヨソースをかけた、最後まで食べ飽きない仕立てです。
食欲をかき乱す絶景「月見天津飯（背脂入り炒飯）」
価格：698円（税込）
背脂を加えることでこってり感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げた玉子を乗せた「月見天津飯（背脂入り炒飯）」
豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡がトッピングされています。
天津飯で丸い月が表現された背徳フードです。
欲望のままにススれ！「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」
価格：646円（税込）
食べ応えのある太麺を使用した「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」
醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨みを合わせた大盛パスタに、にんにくとマヨのアクセントを加えた最後まで食べ飽きない仕立てです。
卵黄風ソースや唐揚げ、にんにくチップ、みじん切りにんにく、青ねぎがトッピングされています。
ウマさと罪悪感のマリアージュ「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」
価格：698円（税込）
人気の台湾風まぜそばを期間限定「背脂ニンニクマシマシ」の仕立てで展開。
食べごたえのある太麺とピリ辛の肉そぼろやニラ・もやしなどの具材に特製の旨辛だれが絡み、ガツンと濃厚な味わいがクセになるおいしさです。
月夜にチーズに溺れなさい「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」
価格：430円（税込）
月見の時期には外せない月見バーガーがトリプルチーズの背徳仕様にレベルアップ！
コクと旨みのある濃厚なチェダーチーズを3枚トッピングした、まさにチーズに溺れるような仕立てです。
このガッツリ感、もはや主役「月見ガーリックベーコンポテサラ」
価格：320円（税込）
にんにく背脂入りのコクのあるガーリックポテトサラダに黒胡椒をきかせたガーリックマヨソースをかけて、ベーコン・ゆでたまごを乗せた背徳のポテトサラダ。
仕上げのフライドガーリックで背徳感をさらにアップさせています！
※ポテサラ（R）はケンコーマヨネーズ株式会社の登録商標です
チーズに沼る！「月見カルボナーラ風グラタン」
価格：578円（税込）
チーズに沼ること間違いなしのカルボナーラ風グラタン。
ミルクににんにくなどを加えた、クリーミーでやみつき感のあるホワイトソースと濃厚なチーズソースが合わせてあります。
ミックスチーズ、パルメザン等をトッピングし、卵黄風ソースでまんまるな月が表現されているのもポイントです。
開けてびっくり！こってり！がっつり！「背脂ニンニク月見まん」
価格：210円（税込）
とろっとろの卵黄風ソース入り、背脂ニンニクがガツンと効いた肉まん。
こってり濃厚醤油ベースで背徳感たっぷりの味わいです。
刻みニンニクと豚肉・背脂の食感も楽しめます。
東京三鷹の有名店！ すず鬼監修！「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」
価格：288円（税込）
ニンニクと醤油が利いた、パンチのあるスープに、ワシワシ麺（ノンフライ麺）。
背徳月見企画に併せて、今だけタマゴ入りで展開されます！
※画像はイメージです
※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合があります
「月見背徳メシ」特別ムービー
今回の「月見背徳メシ」の発売にあわせて、キャンペーンの世界観をより臨場感たっぷりに楽しめる特別ムービーが公開されています。
ムービーのテーマは「満月に照らされて、ファミマが豹変」
満月の光を浴びたファミリーマートが、突如“月見背徳メシ”モードに変貌。
次々に登場する背脂チャーハンの天津飯、唐揚げにんにくマヨパスタ、チーズだくだくのバーガー、などインパクトある商品たちをテンポよくたたみ掛けるように紹介しています。
食欲の秋にぴったりの、お月見がより楽しくなる背徳メシ！
「月見背徳メシ」は、2025年9月30日（火）より全国のファミリーマート約16,300店にて販売開始です。
