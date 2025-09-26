NTTドコモは、10月に開始する「dポイント」および「d払い」のキャンペーンを発表した。

dポイントキャンペーン

すき家

すき家では、来店時にdポイントカードを提示し、200円以上の会計で1ポイント以上ためると、来店回数に応じてdポイントが進呈される。

来店回数とポイント進呈倍率は、2回来店で2倍、3回来店で5倍、4回来店で10倍、5回以上の来店で15倍。2倍時は通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント1倍、5倍時は通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍といったポイント加算となる。

期間は10月1日～10月31日。dポイント対象店舗のすき家が対象。四国（香川県・高知県・徳島県・愛媛県）の店舗は対象外。来店回数のカウントは1日1回まで。利用回数上限、進呈ポイント数上限はない。

はま寿司

はま寿司では、来店時にdポイントカードを提示し、200円以上の会計で1ポイント以上ためると、平日の来店回数に応じてdポイントが進呈される。

来店回数とポイント進呈倍率は、1回来店で3倍、2回来店で5倍、3回来店で7倍、4回来店で9倍、5回以上の来店で10倍。3倍時は通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント2倍、5倍時は通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍といったポイント加算となる。

期間は10月1日～10月31日。dポイント対象店舗のはま寿司が対象。愛知県の店舗と立川髙島屋 S.C.店は対象外。来店回数のカウントは1日1回まで。利用回数上限、進呈ポイント数上限はない。

モスバーガー、モスバーガー＆カフェ

モスバーガーとモスバーガー＆カフェでは、エントリーのうえ、対象商品の注文時にdポイントカードを提示（またはモスのネット注文でdポイントカードを登録）すると、対象商品に対してdポイントが5倍進呈される。また、期間中に対象商品を2種類以上購入すると、もれなくdポイントが100ポイント進呈される。

対象商品は、「期間限定 月見フォカッチャ」（590円）、「期間限定 バーベキューフォカッチャ」（520円）、「期間限定 メンチカツチーズバーガー」（480円）。

期間は10月3日～11月2日。期間中にキャンペーンサイトからエントリーが必要。dポイント対象店舗のモスバーガー、モスバーガー＆カフェが対象。ポイント5倍の進呈上限は期間中合計で300ポイントまで。2種類以上購入で進呈される100ポイントは一人1回まで。進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定）。

髙島屋

髙島屋各店およびグループのショッピングセンター・レストラン街では、会計時にdポイントカードを提示し、dポイントを期間内に合計100ポイント以上ためると、抽選でdポイントが最大2000ポイント進呈される。

1等が2000ポイント（100名）、2等が100ポイント（3000名）。期間は10月15日から11月11日。抽選は一人一口で、当選回数は1回まで。進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定）。

エディオンネットショップ

エディオンネットショップでは、対象商品の購入時にdアカウントにログインのうえ支払うと、最大10倍のポイントが進呈される。

期間は10月17日から11月3日まで。ポイントは対象商品購入時に即時で進呈予定。

d払いキャンペーン

Coke ON

Coke ONでは、Coke ON Payの支払い設定をd払いに設定のうえ、はじめてCoke ON Payで100円以上のコカ・コーラ社製品を購入すると、dポイントが毎週100ポイント還元される。

期間は10月6日から11月2日。進呈上限は期間中合計で400ポイント。Coke ON Payで過去にd払いを利用しておらず、キャンペーン期間中にd払いではじめて製品を購入した場合が対象。進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定）。

セシールオンラインショップ

セシールオンラインショップでは、d払いで支払うと、期間中の合計購入金額の最大100％のdポイントが抽選で進呈される。

1等が100％還元（100名）、2等が10％還元（200名）、3等が1％還元（1等・2等以外全員）。

期間は10月10日から11月9日まで。期間中のエントリーが必要。進呈上限は1人あたり1万ポイント。複数回の買い物をした場合、買い物ごとに抽選の対象となる。当選時は期間中の購入総額に対して、当選した等級のうち最も高い等級の進呈率でポイントが還元される。進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定）。