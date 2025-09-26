お散歩中、「仕事に行ったはずのパパの声」が聞こえてきたら…？そんなシチュエーションで大型犬がとった反応が話題を呼んでいます。この投稿は記事執筆時点で5万再生を突破し、「反応が早い」「かしこい」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：散歩中『仕事で居ないはずのパパの声』が聞こえた結果→大型犬が…気付いた瞬間の『素敵すぎる反応』】

見事なリアクション！

Instagramアカウント『syashi_mann51224』に登場するのは、ゴールデンレトリバーの女の子「まる」ちゃん。2020年12月生まれで、人が大好きだという、愛嬌たっぷりな女の子。この日、まるちゃんは飼い主さんと一緒にいつものお散歩中だったそう。

のんびりと歩いていたそのとき、どこからか「ウォ～」という男性の声が聞こえてきたといいます。一瞬で声のした方を向いたまるちゃん。そのまま視線を元に戻すも、再び素早く顔を向け、耳を立てながら立ち止まってしまったのだとか。それは、あまりにも見事な“二度見”だったといいます。

どうしても気になる…

「まるちゃん違う、おいで」とリードを軽く引かれても、まるちゃんは動こうとせず、ずっと同じ方向を見つめたまま。まるで、何かを信じて疑わないような、真っ直ぐな気持ちが伝わってくるよう。

そして次の瞬間、まるちゃんは突然ダッシュ。やはり“あの声”が気になって仕方がなかったのでしょう。けれどその後、何を感じたのかまるちゃんは再び立ち止まり、声のしていた方を再度じっと見つめたといいます。

抑えきれない気持ち

すると、また同じ「ウォウ～」という声が。まるちゃんが顔を向けたその先には、木の陰から現れる“パパ”の姿があったそう。両手を広げながら歩いてくるパパを見た瞬間、まるちゃんの喜びが爆発！勢いよく駆け寄ると、尻尾を大きく振りながら、パパの股の下をトンネルのようにくぐって甘えたそうです。

「仕事に行ったはずのパパ」のサプライズ登場に、嬉しさが抑えきれなかったまるちゃん。喜びの感情がはっきりと伝わる行動に、見ているこちらの心まで温かくなってしまいます。愛情と絆を感じさせる素敵な光景だったのでした。

投稿には「反応が早いし喜び方が可愛い♡」「かしこくてお利口さん」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『syashi_mann51224』では、まるちゃんの愛らしい日常がたくさん投稿されています。人懐っこくて表情豊かなまるちゃんに癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「syashi_mann51224」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。