半年ぶりにお姉ちゃんが帰省、お迎えに行った柴犬が喜ぶかと思ったら…。完全に想定外だった『辛辣な対応』を捉えた光景は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：半年ぶりに姉が帰省するため『犬と車でお迎えにいった』結果→喜ぶと思ったら…まさかの『辛辣な表情』】

半年ぶりにお姉ちゃんが帰省→柴犬が喜ぶかと思ったら…

Xアカウント『@imleo000』に投稿されたのは、柴犬「れお」くんのお姿。

この日は、半年ぶりにお姉ちゃんが帰省されたのだそう。れおくんもママさんと一緒に車でお迎えに行き、再会を果たしたのだといいます。

想定外だった『辛辣な対応』に爆笑

感動の再会…とはいかず、なぜかお姉ちゃんがれおくんの頭を撫でると、鼻をくしゃくしゃにしてまさかのムキ顔で応戦。

『【悲報】半年でねぇねを忘れたれお』という辛辣なタイトルの通り、想定外な塩対応をみせたのだといいます。

れおくんとの再会を楽しみ帰省されてきたお姉ちゃん、再会時はムキられ噛まれ…と辛辣な状況が続いたものの、最終日には別れを惜しむハグをしているところが投稿されており、仲直りされた模様。

れおくんの辛辣な対応、それでも愛情を注ぎ続けるお姉ちゃんの対応…それらは多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ホント…悲報だわｗ」「クシャクシャですな」「これはおこですね」「ムキムキしないよ！笑」「しばらくするとねえね♡になるよね」などのコメントが寄せられています。

ちょっぴり怖がりな男の子の日常

2021年12月21日生まれのれおくんは、ちょっぴり怖がりな男の子。お散歩は大好きな『猫じゃらし』と共に歩くのが日課になっているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしく暮らすれおくんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@imleo000」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。