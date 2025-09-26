ご飯を食べた後、何やらもめている柴犬姉妹。その様子を見に行くと、思わず二度見してしまうような“事件”が発生していたそう。抗議の仕方があまりにも独創的で、"コントみたい”と話題になっています。

この投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「お茶目で可愛い」「知恵の輪状態ｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：ご飯を食べていた『16歳の老犬』→何やらもめているなと思ったら…想像を超える『衝撃的な抗議』】

まさかの姿になっていたもみじちゃん

Instagramアカウント『sibainu.momiji』に登場するのは、16歳の柴犬「もみじ」ちゃんと、12歳の柴犬「つくね」ちゃん。ある日、飼い主さんが2匹のもめごとに気づき、気になって様子を見に行ったといいます。

すると、そこには頭に何かをつけたまま下を向いているもみじちゃんの姿があったそう。隣では、つくねちゃんが吠えており、何かを知らせようとしているような様子も見られたのだとか。「もーちゃん、何やってるのー！？」と驚きつつ、笑いながら近づいていく飼い主さん。

頭についていたものの正体は…？

飼い主さんが「取ってあげるから」と声をかけながら外そうとするも、なかなか外れず、まるで“知恵の輪”のような状態になっていたのだとか。「どうなった？」「こうか！」と手を動かしながら、ようやくもみじちゃんの頭から外すことができたといいます。

もみじちゃんの頭についていたのは、ご飯のお皿を高くするために使われていた、小さな台だったようです。どうやらその台の下に頭を突っ込んだところ、引っかかってしまったご様子。

“事件”を知らせた妹犬つくねちゃん

飼い主さんによると、もみじちゃんはご飯のおかわりを欲しがっていたとのこと。台の下に頭を入れたのも、その抗議の一環だったようです。その結果として、頭に台がはまってしまったという、まるでコントのような今回の出来事。

また、異変に気づいたつくねちゃんが「もみじやばいよ！」と飼い主さんに伝えるかのように吠えてくれたといいます。年齢を感じさせないほどの食欲と、姉妹犬の関係性が印象的な光景に、癒される人が続出したのでした。

投稿には「知恵の輪みたいになってて笑えるｗ」「その勢いでまだまだ長生きしてくれそうですね♡」「可愛すぎて朝から笑顔になった！」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『sibainu.momiji』では、もみじちゃん＆つくねちゃんの微笑ましい日常が多数投稿されています。シニア犬ならではの可愛さに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sibainu.momiji」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。