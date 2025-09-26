ÅÏîµÀé¿¿¤¬¸½Ìò°úÂà¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä²£ÉÍFM¡¢FCÅìµþ¡¢¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö
¡¡´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2Éô¤ÎSHIBUYA CITY FC¤Ï26Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FWÅÏîµÀé¿¿¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏîµ¤Ïº£·î28Æü¤Ë¡Ø¤Ä¤¯¤ÐFCËüÇî¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2ÉôÂè18Àá¡ÊºÇ½ªÀá¡Ë¤ÎÆüÎ©¥Ó¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£SHIBUYA CITY FC¤ÏÆ±»î¹ç¤Î¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¤ËºÝ¤·¡¢ÅÏîµ¤ÏSHIBUYA CITY FC¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¼«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·Ð¸³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¸«FC¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ¸«Ãæ³Ø¡¢¹ñ¸«¹â¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¢¼°½³µåÉô¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢FCÅìµþ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢²£ÉÍFC¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢SHIBUYA CITY FC¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê²ø²æ¤â¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎ¾¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤ËÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÙ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤âÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤äµ¤»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï°¦¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°¦¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÏîµ¤Ï1986Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß39ºÐ¡£¹ñ¸«¹âÅù³Ø¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¿·¿Í²¦¡Ê¸½¡§¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡Ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¬µó¤²¤¿13¥´¡¼¥ë¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢2014¥·¡¼¥º¥ó¤ÎFWÉðÆ£²Åµª¡ÊÅö»þ¡§FCÅìµþ½êÂ°¡Ë¡¢2020¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMF»°ãø·°¡ÊÅö»þ¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¸½ºß¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢2010Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¨¥á¥óÂåÉ½Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ë¡£²£ÉÍFM¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢FCÅìµþ¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¡¢2013¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë17¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2016¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£°Ê¹ß¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢²£ÉÍFC¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ÏSHIBUYA CITY FC¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·èÄê¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£SHIBUYA CITY FC¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»35»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»381»î¹ç104ÆÀÅÀ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï23»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï20»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
