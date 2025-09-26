「簡単な決断ではなかった」“J通算109ゴール”のストライカー渡邉千真が現役引退へ「前向きな気持ちで」「次のステージに進んでいきたい」
SHIBUYA CITY FC（関東２部）は９月26日、元日本代表FWの渡邉千真が同28日のリーグ最終戦をもって現役を引退すると発表した。
現在39歳の渡邉は、2009年に早稲田大から横浜F・マリノスに加入し、プロキャリアをスタート。加入１年目からJ１で13ゴールを挙げる活躍を見せ、その後はFC東京、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜FC、松本山雅FCで活躍し、Jリーグ通算424試合出場で109得点を記録した。
また2009年12月には、日本代表に初招集。翌年にイエメン戦でA代表デビューを飾った。
現役生活に幕を閉じるストライカーは、SHIBUYA CITY FCの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「応援してくださったファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまへ。この度プロサッカー選手としてのキャリアに区切りをつけ、現役引退することを決断しました。この決断に至るまでには、長い時間をかけて自分自身と向き合い、悩み、考え抜いた末の結論です。
これまでのキャリアで本当に多くの出会いと経験に恵まれて、かけがえのない素晴らしい時間を過ごすことができました。国見FCジュニアから始まり、国見中学、国見高校、早稲田大学ア式蹴球部、横浜F・マリノス、FC東京、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜FC、松本山雅FC、SHIBUYA CITY FCとそれぞれのクラブで指導してくださった監督、コーチやスタッフの皆さま、共に戦ったチームメイト、そしてどんな時も支えてくださったファン・サポーターの皆さまに、心から感謝申し上げます。
そしてここまで大きな怪我もなくサッカーできたのも両親のおかげですし、常に味方でいてくれて隣で支えてくれた家族にも大変感謝しています。引退は簡単な決断ではありませんでしたが、自分の身体や気持ち、これからの人生と向き合い、前向きな気持ちでこの一歩を踏み出すことを選びました。
これからは愛するサッカーに少しでも恩返しできるような形で、次のステージに進んでいきたいと思っています。これまで本当にありがとうございました。そして、これからもサッカーという素晴らしいスポーツを愛し、応援していきたいと思います。渡邉千真」
なお、SHIBUYA CITY FCでは2024年シーズンにクラブ悲願の関東２部昇格に貢献。同クラブでは通算35試合出場、５得点を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
