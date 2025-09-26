「朝からやっちゃったよ」平愛梨、息子の“いたずら現場”を公開も「可愛くて怒る気なくなる笑」の声！
俳優の平愛梨さんは9月26日、自身のInstagramを更新。息子の“いたずら”を公開しました。
【写真】平愛梨、息子のいたずら現場
コメントでは、「隠れ方が可愛すぎだろ」「朝からお疲れさまです」「そんな顔されたら、すぐ許しちゃう」「可愛くて怒る気なくなる笑」「可愛いやんちゃくん」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「朝からお疲れさまです」平さんは「朝からやっちゃったよ」とつづり、3枚の写真を公開しました。なんでも「リビング戻ったらチョコクリスピーが散らめられていた」そうで、息子のいたずらに困ってしまった様子。1枚目と3枚目には、いたずらをした後の息子の姿が。3枚目はコラージュされていて、いたずらっぽい表情の写真がまとめられています。2枚目には、床一面に散らばったチョコクリスピーが写されています。
「4兄弟ならではの団結感」たびたび家族の様子を公開している平さん。7月16日には「PAPAがテレビに映ると大興奮 みんな一生懸命応援した」とつづり、4人の息子が、夫でJリーグ・FC東京所属の長友佑都選手を応援する様子を披露しました。コメントでは「可愛すぎんか？パパめっちゃ幸せだね」「頼もしい応援団」「4兄弟ならではの団結感」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
