タレントの壇蜜（44）が26日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に金曜パートナーとして生出演。この日、最後の出演となった同番組への思いを語った。

今月12日の番組エンディングで、太田英明アナが壇蜜の卒業をアナウンス。10月からは別の仕事が決まっているといい、壇蜜は「マネジャーから聞いて。まだ予定の段階ですけど」と説明。「みなさん9月の終わりまで、あと2回ですね。お付き合いいただけたら幸いです」と呼びかけていた。

この日のオープニングトークで「少しお時間をちょっとだけいただいても」と切り出した壇蜜。番組卒業にあたり、リスナーからプレゼントや手紙が寄せられたことに感謝し、1名にプレゼントを用意したことを告白。「パンティーも考えたんですけど、こっちのほうがマニアックかなと思って。歯です」と、15年前まで付けていたという差し歯と、上の歯の石膏型にサインしたものを提供した。

さらに5、6年前に大竹が壇蜜に贈ったという「お年玉チケット」を使いたいとリクエスト。「何でも言うことを聞く」権利のため、壇蜜は「私が今したいことで、記念になることを言っていいですか？」と提案したが、大竹は「怖い」と尻込み。「痛くない、すぐ終わります、ニュースにもなりません」と前置きした壇蜜は「みんなのほっぺに今からチューしま〜す」と宣言した。

スタジオでは順に音が響く中、感想を聞かれた太田アナは「気持ちいいです」、ジャーナリストの青木理氏は「壇蜜さんにほっぺにキスをされたっていうことを、これからの人生の思い出にしながら生きてきます」と感激。大竹は「最後にキスされたのは、今のところタブレット純」と明かし、壇蜜に更新されたことを告白。壇蜜は「いい記念になったし、最終回をみんな忘れないと思う」と喜んだが、歯型については「転売しないでね、メルのカリで売られたら悲しくて泣いちゃう」と話した。

壇蜜は2018年に同番組金曜パートナーに就任。23年には心身のバランスを崩し2度入院し、同年年3月に番組を途中退出すると、4月から約3カ月休養。7月に一時復帰するも、8月から再び休養に入り、約4カ月間入院していた。