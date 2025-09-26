「d払い」で最大全額還元、新潟県南魚沼市・神奈川県茅ヶ崎市などで10月～
NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、全国の自治体や商店街で10月に実施されるエリアキャンペーンを発表した。
10月にキャンペーンが始まるのは、新潟県南魚沼市、神奈川県茅ヶ崎市、静岡県伊東市、滋賀県彦根市、岡山県倉敷市、広島県、大分県大分市の7県。
ゼッピン雪国宣言！南魚沼市限定d払いエリアキャンペーン
10月1日～10月31日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
茅ヶ崎市商店会連合会限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン
10月14日～11月13日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
伊東市商店街連盟限定！d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン
10月25日～11月30日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
夢京橋商店街・四番町スクエア限定！！d払いでお買物を楽しもうキャンペーン
10月18日～11月17日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
くらしき美観地区・倉敷商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン
10月17日～11月16日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
ひろしまフードフェスティバル参加店舗限定！d払い100％還元キャンペーン
10月25日～11月24日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。
大分市府内五番街商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン
10月1日～10月31日までの期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。
特典と当選本数は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は1回あたり／期間中合計3万ポイントとなる。