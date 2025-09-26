MLBは25日（日本時間26日）、ナ・リーグ西地区でドジャースが4年連続の優勝を決めた。26日（同27日）からは各球団ともレギュラーシーズン最終カードとなる3連戦が始まるが、ア・リーグはまだ東、中両地区で優勝が決まっておらず、シーズン最終盤まで白熱した争いが繰り広げられている。

ナ・リーグは東地区をフィリーズが、中地区をブルワーズが制し、この日、ドジャースも西地区優勝を決めた。

ただ、ア・リーグは西地区こそマリナーズが24年ぶりの地区優勝を決めたものの東地区はブルージェイズとヤンキースが91勝68敗の同率首位で並んでおり、最後の3連戦までもつれ込むこととなった。26日（同27日）からブ軍は同じ東地区4位のレイズと、ヤ軍も東地区5位のオリオールズとそれぞれ3連戦を行う。

ヤンキース2戦目となる27日（同28日）はオリオールズ・菅野智之が先発する見通しだ。

また、ア・リーグ中地区もタイガースとガーディアンズが86勝73敗の同率首位で並び、最後の3連戦を迎える。ガーディアンズは7月上旬の時点で首位タイガースに15.5ゲーム差をつけられていたが、10連勝などで猛烈に追い上げた。タイガースはガーディアンズとの直接対決となった前カードに負け越しはしたものの3戦目で連敗をなんとか8で止めた。

タイガースの最終カードはレッドソックスが相手で、ガーディアンズはレンジャーズと3連戦を行う。

ドジャースの最終カードはア・リーグ西地区王者マリナーズが相手で、3年連続本塁打王を狙う大谷翔平は2本差でフィリーズ・シュワバーを追っており、ラストスパートをかけられるか注目が集まる。一方、マリナーズのローリーも2022年にヤンキース・ジャッジが樹立したア・リーグのシーズン最多本塁打記録62本にあと2本まで迫っており、両軍主砲の一発に期待が高まる。