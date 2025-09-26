「天海さんより大きい？」のん、天海祐希とのツーショットに意外な反響「衝撃」「身長差どうなってるの？」
俳優・アーティストののんさんは9月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の天海祐希さんとのツーショットを公開しました。
【写真】のん、天海祐希との2ショットに意外な反響
また、のんさんは少しかがんでいるにもかかわらず天海さんより背が高く見える構図が印象的で、意外な身長差に多くの反響が寄せられています。
コメント欄では、「天海さんより大きい？」「かっこいいお二人」「天海祐希さん本当にカッコいいお手本みたいな方でうれしいのが伝わってくる」「のんちゃんの方が背が高く見えるね⁉」「すてき」「こういうのはファンも大喜び」「幸せそうなツーショット」「信じられない衝撃！」「身長差どうなってるの？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「のんちゃんの方が背が高く見えるね⁉」のんさんは「う、うれしいい『てっぺんの向こうにあなたがいる』試写会で天海祐希さんと撮っていただきました。美しかっこいいのです。わーいわーい」とつづり、天海さんとのツーショットを公開しました。2人は寄り添いながら笑顔でピースサインを見せており、仲むつまじい様子が伝わってきます。
「まぶし過ぎる」のんさんは17日の投稿で、「大好きな井川さんと会えた」とつづり、俳優の井川遥さんとのツーショットを披露。コメントでは、「美人2人の笑顔に癒された」「最強のツーショット、まぶし過ぎる」「2人ともお美しい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)