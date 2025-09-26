山田洋次監督（９４）の最新映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の先行上映会が、約３０年にわたって交流を続ける市民グループがある宮崎県日向市で開かれた。

山田監督の作品が全国公開を前に同市で披露されるのは恒例となっており、２年ぶりに会場を訪れた監督は約１３００人の観客を前に「皆さんから『おかえりなさい』と言われるのがなんて幸せなんだと思う」などと語った。（尾谷謙一郎）

山田監督のファンでつくる市民グループ「山田会」は１９９３年に発足して以降、「男はつらいよ」シリーズなど山田作品の上映会を市内で開催してきた。グループの熱意に打たれた山田監督は上映会に合わせて会場に足を運び、舞台あいさつを行ってきた。

山田会が企画した今回の上映会は２３日、市文化交流センターで開かれた。２０２３年公開の映画「こんにちは、母さん」以来の来場となった山田監督は観客と一緒に客席から映画を鑑賞。その後の舞台あいさつでは、「ＴＯＫＹＯタクシー」に出演する倍賞千恵子さん、北山雅康さんとともにステージに上がり、「１０００人を超す観客が一緒に映画を見ることができるのは、日本でもここしかない。皆さんよく来てくださいました」などと感謝の気持ちを述べた。

山田会代表の和田康之さん（５７）は「多くの人に喜んでもらい、改めて３０年の活動の積み重ねを感じる。山田監督が日向を特別な地と思っておられることは頭の下がる思い。これからも活動を続けたい」と話した。

「ＴＯＫＹＯタクシー」は木村拓哉さん演じるタクシー運転手と、倍賞さん演じる高齢女性のヒューマン物語で、フランス映画の「パリタクシー」が原作。１１月２１日から全国公開される。