タレントの陣内智則が２４日、丸山ゴンザレス氏のＹｏｕＴｕｂｅに出演。大阪・西成で“事故物件”に住んでいたときの仰天エピソードを披露した。

陣内は若手時代に西成に住んでいたといい「同期が住んでいた。オバケがめちゃめちゃ出るから嫌やって引っ越した。そこに転がり込んだ」という。陣内はその友人宅に何回か遊びに行ったことがあったといい「金縛りにあったり、なんか嫌やな〜っていうのはあったけど、敷金礼金はいらない、家賃だけで住めると。霊が出ると分かっていたけど住んだ」という。

家賃は４万５０００円程度で、８畳のユニットバス。そこに来る前は寿司店で「バイトの手続き間違えて社員になってもうて」そこの寮に当時の相方と同居生活。だがそこで「仲が悪くなって」相方が部屋を出て行き、「それで寿司屋辞めて、西成に引っ越した」という。

幽霊が出るというその物件に、「霊が見える」という女の子が遊びにきたときに、「玄関を指して『ここに男の子が座ってるよ』って言われて。それから毎晩金縛り」が始まったという。「寝られないから。夜怖いから。それでネタを作ろうと思って。エンタの神様の３年前ぐらい」と、この部屋でネタ作りに没頭。今の陣内の基礎を作った。

その部屋は、施錠が甘く、「どんなカギでも開いてしまう」といい、あるテレビ番組で、その部屋が紹介されたことがあったという。するとある日「朝起きたら、女の子が（枕元に）座っていた」といい、陣内は仰天。「女の子やし、危害は加えないだろう」と思い、話しかけると「学校に行く前に陣内さんに会いたくて」と言い出し、「アカン、学校に行かんと」といって女の子を帰らせたという。

だがその女の子は翌日も朝、陣内の枕元に座っており「『あかんで』って。それが５、６日続いた。そしたら７日目に来なくなった。そしたら心配になるんですよね、僕が。なんかあったんかなって。結局それ以来来なかった」と振り返った。

丸山ゴンザレス氏は、その女性は幽霊だったのでは？と聞くも陣内は「あれは生身の人間だった」と主張していた。