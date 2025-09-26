俳優の犬飼貴丈がこのほど、大阪市内で出演するＡＢＣテレビ「推しに出会えるＡＢＣ〜１０月クール番組祭り！〜」（２７日、後１１・００）の収録に参加した。

同局の１０月クールに新ドラマ、バラエティーに出演する若手俳優、アイドルが一堂に会し、会場には約２５０人のファンが集結した。

ドラマ「絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル」（１１月９日スタート、日曜、深夜１・１０、関西ローカル）に主演する犬飼は、共演のゆうたろうとともにステージに登場した。

来場者へのプレゼントをかけたクイズコーナーでは、「一日だけ俳優以外の職業につくなら？」という問いに「考古学者」と回答。「僕もムチで振り回して、銃を撃ちまくる考古学者になりたかったんですけど、調べてみるとそういう職業ではないとわかったので、諦めました」と、ファンを笑わせた。

他にもドラマ「君としたキスはいつまでも」（１０月１９日スタート、日曜、深夜０・１０、テレビ朝日は１０月１８日スタート、土曜、深夜２・３０）から太田将熙と本島純政、「ＷＩＬＤ ＢＬＵＥのわぶっていきましょう！」（１０月１２日スタート、日曜、深夜１・４５、関西ローカル）からＷＩＬＤ ＢＬＵＥの山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向、「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ 〜後戻りはしない Ｏｎｅ Ｗａｙ Ｒｏａｄ〜」シーズン２（１０月２７日スタート、月曜、深夜１・５２）から、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの砂田将宏、奥田力也が出演した。