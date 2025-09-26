鈴木ちなみ、第3子誕生を発表「シンガポールでは2度目の出産」
【モデルプレス＝2025/09/26】モデルでタレントの鈴木ちなみ（36）が26日、自身のInstagramを更新。第3子を出産したことを報告した。
鈴木は「私事ですが第三子を出産いたしました」と発表。「5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています」と近況について触れ「シンガポールでは2度目の出産ということで妊婦生活から出産までエネルギッシュに過ごせました」と在住しているシンガポールで出産したことを明かした。第3子の姿を添えて「家族での新しい日々を、楽しみながら歩んでいきたいと思います」と結んでいる。
鈴木は2008年にモデルデビューし、同年11月にファッション誌「with」の専属モデルに。2009年に「東レ 2010年水着キャンペーンガール」に抜擢され、その後もモデル、タレント、女優としてマルチに活動している。2020年2月には一般男性と結婚したことを発表し、翌年9月には第1子を出産していた。また2022年6月、自身のXを通じシンガポールに移住することを発表し、2023年11月に第2子を現地にて出産している。（modelpress編集部）
