ナイナイ矢部の妻・青木裕子、次男との2ショット公開「賢くなりそう」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】フリーアナウンサーの青木裕子が25日、自身のInstagramを更新。次男との美術館・科学館巡りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の妻、次男との2ショット
青木は「次男が行きたかったところ」とコメントし、ゴッホ展や日本科学未来館を訪問。次男との2ショットを載せている。また「家系図を見て『どれが本物のゴッホ？』と聞く次男に、『どれも本物。ゴッホって矢部みたいなものだからね。名字だよ』と答えつつ、そういえば、サインはヴィンセントだなあと気づき。ピカソはファミリーネーム？マティスも？レンブラントはファーストネーム？なんて、気になることを増やしてくれる次男とのお出かけは楽しいです」と会話内容をつづった。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵な時間」「興味を持つものが知的」「賢くなりそう」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の妻、次男との2ショット
◆青木裕子、次男との親子時間を満喫
青木は「次男が行きたかったところ」とコメントし、ゴッホ展や日本科学未来館を訪問。次男との2ショットを載せている。また「家系図を見て『どれが本物のゴッホ？』と聞く次男に、『どれも本物。ゴッホって矢部みたいなものだからね。名字だよ』と答えつつ、そういえば、サインはヴィンセントだなあと気づき。ピカソはファミリーネーム？マティスも？レンブラントはファーストネーム？なんて、気になることを増やしてくれる次男とのお出かけは楽しいです」と会話内容をつづった。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵な時間」「興味を持つものが知的」「賢くなりそう」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】