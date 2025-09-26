新しい学校のリーダーズRIN、祖母から継承された手料理披露「美味しそうすぎる」「レシピ知りたい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが26日、自身の料理用Instagramを更新。祖母から母、母から自分へと受け継がれた家庭料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】RIN、3世代で受け継がれるプロ級手料理
RINは「祖母から母へ、母からわたしへ伝わる トマトドライカレー」と家族から受け継いだレシピについて説明。「ランチにて女子会の巻。（圧倒的に大盛り、左側のわたしのお皿）」と友人たちとの楽しい食事時間を報告し、半熟卵がのったトマトドライカレーとサラダが美しく盛り付けられた食卓を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそうすぎる」「レシピ知りたい」「レシピ本出してほしい」「手料理上手」「女子会楽しそう」「箸置きが可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
