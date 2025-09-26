関東２部リーグの渋谷シティＦＣは２６日、元日本代表ＦＷ渡辺千真（３９）が９月２８日のリーグ最終戦（日立ビルシステム戦・１１時キックオフ つくばＦＣ万博グラウンド）を持って現役引退することを発表した。渡辺は国見高、早稲田大を経て横浜ＦＭに加入した２００９年、１３ゴールを挙げて新人王を獲得。その後も多彩な得点パターンを駆使し、ＦＣ東京、神戸、Ｇ大阪、横浜ＦＣ、松本でゴールを重ね、Ｊ通算は４２４試合１０９得点（Ｊ１通算３８１試合１０４得点）を挙げた。日本代表としては２０１０年の１試合のみだったが、長くＪリーグ屈指のストライカーとしてプレーした。

２４年に渋谷からＪリーグを目指す同クラブに加入。昨季はクラブ悲願の２部昇格に貢献するなど、通算３５試合５得点をマークした。渡辺はクラブを通じてコメントを発表した。

【コメント全文】

応援してくださったファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまへ。

この度プロサッカー選手としてのキャリアに区切りをつけ、現役引退することを決断しました。

この決断に至るまでには、長い時間をかけて自分自身と向き合い、悩み、考え抜いた末の結論です。

これまでのキャリアで本当に多くの出会いと経験に恵まれて、かけがえのない素晴らしい時間を過ごすことができました。

国見ＦＣジュニアから始まり、国見中学、国見高校、早稲田大学ア式蹴球部、横浜Ｆ・マリノス、ＦＣ東京、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜ＦＣ、松本山雅ＦＣ、ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＩＴＹ ＦＣとそれぞれのクラブで指導してくださった監督、コーチやスタッフの皆さま、共に戦ったチームメイト、そしてどんな時も支えてくださったファン・サポーターの皆さまに、心から感謝申し上げます。

そしてここまで大きな怪我もなくサッカーできたのも両親のおかげですし、常に味方でいてくれて隣で支えてくれた家族にも大変感謝しています。

引退は簡単な決断ではありませんでしたが、自分の身体や気持ち、これからの人生と向き合い、前向きな気持ちでこの一歩を踏み出すことを選びました。

これからは愛するサッカーに少しでも恩返しできるような形で、次のステージに進んでいきたいと思っています。

これまで本当にありがとうございました。そして、これからもサッカーという素晴らしいスポーツを愛し、応援していきたいと思います。

渡邉千真

なお渋谷シティＦＣは、９月２７日のトレーニング後と９月２８日の試合終了後、会場にてファン・サポーターの皆様と交流の時間を設ける予定も発表した。