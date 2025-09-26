【POP UP PARADE ミドリ(メイド)】 【POP UP PARADE モモイ(メイド)】 2026年4月 発売予定 価格：各7,200円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ミドリ(メイド)」と「POP UP PARADE モモイ(メイド)」を2026年4月に発売する。価格は各7,200円。

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「ミドリ」と「モモイ」をフィギュア化したもの。ゲーム内のメイド衣装で立体化され、ロングスカートのメイド服に掃除道具を手にしたミドリとモモイが表現されている。

ミドリは静かな雰囲気で、箒とバケツを手にした姿が造形され、モモイははしゃぐような箒を手に駆け回るようなポーズとなっている。

POP UP PARADE ミドリ(メイド)

2026年4月 発売予定

価格：7,200円

サイズ：全高約170mm

POP UP PARADE モモイ(メイド)

2026年4月 発売予定

価格：7,200円

サイズ：全高約170mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.