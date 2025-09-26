脳しんとうの影響で離脱していた横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が２６日、ＦＣ東京戦（２８日・味スタ）での復帰に意欲を示した。

途中出場した９月１３日の川崎戦（０●３）で後半３８分にロングボールに助走を付けて競り合った後に、背中から体を強く打ち付け、頭を抑えたまま立ち上がりことが出来ず、脳しんとうにより担架で運ばれて途中交代を余儀なくされた。

その後、脳しんとうの復帰プロトコルを経て、既に全体練習に復帰。横須賀市内での全体練習後に取材に応じた宮市は「インパクトも強かったですし、実際に首も痛かったし、頭痛もしたけど、日数がたった今は大丈夫。状態はもう戻っている。またチームのためになれるように頑張りたい。首脳陣の判断にはなりますが、出られるからにはいきたいと思っています。僕自身はいける準備は出来ている」と、３戦ぶりの復帰へ意欲を示した。

チームは前節の敵地でのＧ大阪戦で１―３の逆転負けを喫し、現在勝ち点２８（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。残留争いへ残り７試合は重要な試合が続くが「どこのポジションで出るか分からないですけど、守備的で出る場合は失点をなくしたいし、攻撃的なポジションで出るなら、得点に絡んでいきたい。７試合ですけど、本当に１試合、１試合が決勝戦だと思います。ただ、勝たないといけないという所で追い込まれるのではなく、こういう状況は自分たちが作ったものですが、楽しめるような前向きな姿勢で臨むことが結果を生み出すと思うので、自分たちにフォーカスしてやりたい」と話した。

ＦＣ東京は現在３連勝中と好調を維持しているが、Ｊ１残留に向けて是が非でも勝利をつかみたい一戦。２戦ぶりの勝利となれば、鹿島（通算６１２勝）に続く２クラブ目のＪ１通算５５０勝目となる。宮市は「１勝目から始まって、５４９勝目まできて、積み上げてきてくれたものがあるし、それを途絶えさせてはいけないですし、ここでプレーしているからにはそこの責任は伴う。絶対に１勝１勝もぎ取って、Ｊ１にいられるように頑張りたい」と強い思いを言葉に乗せた。