LSの一部改良ではフロント&リヤシートヒーターを全車に標準装備

レクサスLS500h“Fスポーツ”｜ボディカラー：ホワイトノーヴァガラスフレーク

1989年のブランド創設当時より、フラッグシップモデルとしての礎を築いてきたLS。「常にイノベーションの精神を貫き、その時代に新たな技術や価値観を提供することで変革を起こすクルマ」と位置付け、Always Onの精神でレクサスの原点である静粛性と乗り心地ならびに、レクサス独自の乗り味であるLexus Driving Signatureを磨き続けている。

今回の一部改良ではボディカラーの設定を変更。濁りのない白さを追求した「ホワイトノーヴァガラスフレーク」と、鮮やかさと艶やかな深みを両立した「ディープブルーマイカ」が全車で選択できるようになった。よりラグジュアリーな世界観を演出するカラーラインナップで、顧客のニーズに寄り添う選択肢を提案していく。

レクサスLS500h“Fスポーツ”｜20インチアルミホイール（スーパーグロスブラックメタリック塗装）＆“F SPORT”オレンジブレーキキャリパー

さらに、フロントおよびリヤシートヒーターを全車に標準装備したほか、「Fスポーツ」にオプション設定のブレーキのキャリパーを意匠変更。キャリパーにはスポーティなレッド塗装を採用するとともに、ロゴにはスタイリッシュで上品なシルバーが採用された。

レクサスLS500h“Fスポーツ”｜ブレーキ

レクサス「LS」モデルラインナップ

【3.5L V6エンジン車】

・LS500“Iパッケージ”：1111万円（FR）／1159万円（AWD）

・LS500“Fスポーツ”：1233万円（FR）／1281万円（AWD）

・LS500“バージョンL”：1411万円（FR）／1459万円（AWD）

・LS500“エグゼクティブ”：1579万円（FR）／1627万円（AWD）

【3.5Lハイブリッド車】

・LS500h“Iパッケージ”：1257万円（FR）／1305万円（AWD）

・LS500h“Fスポーツ”：1379万円（FR）／1427万円（AWD）

・LS500h“バージョンL”：1557万円（FR）／1605万円（AWD）

・LS500h“エグゼクティブ”：1725万円（FR）／1773万円（AWD）

※価格は消費税込み